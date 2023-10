FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Mike Johnson:

"Weder ... Joe Biden noch Amerikas westlichen Partnern kann wohl dabei sein, dass der formal mächtigste Republikaner in Washington nun ein gewiefter Jurist ist.... Akuter ist die Frage, ob blinde Trump-Treue Johnson leiten wird, wenn es nun in aller Eile an die dringenden Haushaltsfragen geht - also auch um die Unterstützung Israels sowie der Ukraine. Gegen Bidens Plan, durch die Verknüpfung beider ... Anliegen die Republikaner an Bord zu holen, regt sich im Kongress schon Widerstand. Johnson hat Kiew-Hilfen mal unterstützt, mal abgelehnt. Er dürfte wenigstens hinhören, wenn die Befürworter begründen, warum es in Amerikas Interesse liegt, Putin zu stoppen. Bestenfalls sind die lauten Trumpisten für den Moment beseelt genug von ihrem Sieg über das "Establishment", dass sie dem neuen Speaker ein bisschen mehr Leine lassen."/yyzz/DP/he