FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Topetagen öffentlicher Unternehmen in Deutschland werden einer Analyse zufolge weiblicher. Der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der 262 größten Beteiligungen von Bund und Ländern stieg Stand 1. Januar 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte auf 37,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung der Organisation "Frauen in die Aufsichtsräte" (Fidar) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. In den Top-Managementorganen sei der Anteil um 2,5 Prozentpunkte auf 25,7 Prozent gewachsen. Trotz dieser Anstiege sei man damit aber noch weit entfernt von einer Parität.

Es gelte, "mehr Frauen in Führungspositionen, in die Aufsichtsräte, Geschäftsführungen und die obersten Managementebenen zu berufen", sagte Frauenministerin Lisa Paus (Grüne). "Rein männlich besetzte Vorstände und Führungsetagen sollten möglichst bald Geschichte sein."

Seit dem 1. August 2022 gilt ein Mindestbeteiligungsgebot. Die Regelung verpflichtet Mehrheitsbeteiligungen des Bundes mit mehr als zwei Mitgliedern im Geschäftsführungsorgan, mindestens eine Frau beziehungsweise einen Mann aufzuweisen.

Fidar zufolge zeigt dies im öffentlichen Sektor jedoch nur langsam Wirkung. "Die öffentlichen Unternehmen haben sich lange auf ihrem Vorsprung zur Privatwirtschaft ausgeruht", sagte Fidar-Gründungspräsidentin Monika Schulz-Strelow. "Aber die Entwicklung bei den börsennotierten Unternehmen zeigt, dass bei entsprechendem Druck und größerem öffentlichen Interesse mehr Fortschritt möglich ist." Vor diesem Hintergrund sei die Entwicklung bei den Bundes- und Länderbeteiligungen nicht zufriedenstellend./svv/DP/zb