Laifen kündigt auf der Messe GITEX GLOBAL 2023 die nächste Generation der elektrischen Zahnbürste „Laifen Wave" an

Nahtlose Fertigung aus einem Stück

Der Griff der Wave weist ein minimalistisches Design auf und ist in drei Ausführungen erhältlich: Edelstahl, Aluminiumlegierung und ABS. Der Griff hat keine Lücken, in die Schmutz oder Ablagerungen eindringen können, und ist nach IPX7 wasserdicht, d. h. er kann 30 Minuten lang einer Wassertiefe von 1m standhalten.

Hochwertige Bürstenköpfe

Die Wave wird mit drei verschiedenen Bürstenköpfen geliefert. Jeder weist eine andere spezielle Form auf, damit alle Arten von Zahnkonturen gereinigt werden können. Der Bürstenkopf „Gum Care" zur Zahnfleischpflege verfügt über eine konische 0,02mm starke Spitze, um eine gründliche Zahnreinigung zu ermöglichen. Im Gegensatz zur Abhängigkeit der Branche von teuren Ersatzbürsten sind die Bürstenköpfe von Laifen preisgünstig.

APP und schnelles Laden

Die mitgelieferte APP kann über drei Einstellungen und auf zehn Ebenen angepasst werden, sodass die Benutzer ihr Zahnputzerlebnis personalisieren können. Die Wave verzichtet auf das unsichere kabellose Laden und verwendet ein magnetisches Ladekabel, das die Zahnbürste in nur 2,5 Stunden vollständig auflädt.

Um mehr über die Laifen Wave zu erfahren, besuchen Sie bitte www.laifentech.com.

Informationen zu Laifen

Laifen Tech wurde im Jahr 2019 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen mit jahrelanger Erfahrung sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Fertigung. Derzeit sind die fortschrittlichen und effizienten Körperpflegegeräte und -zubehörteile von Laifen in über fünf Millionen Haushalten auf der ganzen Welt zu finden. Laifen stellt die Leistungsstandards der Branche ständig in Frage und ist bestrebt, kontinuierlich neue Möglichkeiten zu erforschen und neue Technologien zu entwickeln, um den Nutzern weltweit außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten.

