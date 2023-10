^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 06:30 CHE: Holcim, Q3 Trading Update 06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (14.00 h Pk) 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (15.30 h Analystenkonferenz) 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen (9.30 h Pk) 08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen 08:00 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung 12:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 15:00 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer