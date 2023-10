FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax unternimmt am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch in einer bislang mauen Woche. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,11 Prozent höher auf 14 747 Punkte. In den USA war am Vortag der Technologiesektor abermals schwach, nachbörslich kamen aber die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel am Markt gut an.

Der Dax steht auf Wochensicht aktuell leicht im Minus, aber über seinem zum Wochenauftakt markierten tiefsten Stand seit März bei 14 630 Punkten. Der Gaza-Krieg, teils hohe US-Staatsanleihe-Renditen und unterschiedlich gewertete Quartalsberichte aus den USA und Deutschland hatten belastet. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins unverändert zu lassen, hatte indes am Vortag nicht überrascht./ajx/jha/