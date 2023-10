Neotech Metals kündigt Marketingvereinbarung an

Vancouver, British Columbia, 26. Oktober 2023 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: CENCF | FRA: V69) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) (vormals „Caravan Energy Corporation“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Financial Star News Inc. („FSN“) (Adresse: 701 West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, British Columbia V7Y 1C6; E-Mail: info@thefinancialstar.com ) mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen für bis zu sechs Monate, beginnend am 17. Oktober 2023, beauftragt hat. Die Laufzeit der Marketingvereinbarung kann nach Ermessen des Managements verlängert oder verkürzt werden, was unter anderem von der Effizienz der Marketingdienstleistungen abhängt.

FSN hat und wird gegebenenfalls Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen und Display-Anzeigen erstellen, detaillierte Keyword-Recherchen durchführen, Remarketing-Kampagnen aufsetzen und verwalten, Keyword-Optionen optimieren, Online-Advertiser und -Vermarkter entsprechend den Online-Marketingzielen koordinieren, Landing Pages für Werbekampagnen erstellen und allgemein auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufmerksam machen. Die von FSN koordinierten Werbemaßnahmen werden auf www.thefinancialstar.com, in den sozialen Medien und bei Google durchgeführt.

Das Unternehmen zahlt eine Pauschale von 500.000 USD (zuzüglich GST). Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an FSN als Entgelt für die Erbringung von Marketingdienstleistungen begeben. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzt FSN (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Neotech Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, hält Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB und ist im Besitz von 33 Seltene Erden-Claims, die sich alle in British Columbia, Kanada, befinden.

Kontaktdaten

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer & Director

E-Mail: reagan@neotechmetals.com

Tel: 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehört unter anderem die Erbringung von Dienstleistungen durch FSN, einschließlich deren spezifischen Art und Inhalt, und eine etwaige Verlängerung der Laufzeit des Vertrags. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird“, „wird sein“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.