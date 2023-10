Deloitte CFO Survey Finanzvorstände setzen auf neue Investitionsstrategien und generative KI

München (ots) -



- Im Kontext eingetrübter Geschäftsaussichten verschieben sich die

Investitionsschwerpunkte für exportorientierte Firmen in Richtung Nordamerika

und Indien; Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung sind die

Hauptmotivationen für Investitionen.

- Im Einsatz von generativer KI sehen die meisten CFOs in naher Zukunft enormes

Entwicklungspotenzial für ihr Unternehmen, wenngleich die meisten sich noch in

der Experimentierphase befinden; Fachkräfte und Datenschutz sind die

schwierigsten Hürden bei der Einführung von KI in Unternehmen.

- Auch in der Finanzfunktion mangelt es an digital versierten Fachkräften, was

den Ausbau der Prozess- und Systemlandschaft bremst; die Akzeptanz von

Outsourcing-Lösungen ist bis auf Ausnahmen jedoch noch nicht sehr ausgeprägt,

dürfte aber in den kommenden Jahren deutlich steigen



Für die kommenden Monate erwarten deutsche Finanzvorstände keine Erholung der

Geschäftsaussichten und zeigen sich deutlich pessimistischer als noch im

Frühjahr, so der neue CFO Survey Herbst 2023 von Deloitte. Ursachen für diese

Entwicklung sind u.a. Fachkräftemangel, steigende Lohnkosten, schwache

Inlandsnachfrage und geopolitische Risiken.