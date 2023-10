Spanisches Wirtschaftswachstum verliert an Fahrt

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft hat in den Sommermonaten an Fahrt verloren. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im zweiten Quartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch etwas stärker um 0,4 Prozent gewachsen.

