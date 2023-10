DAX - Gaza-Krieg belastet

Sollte es aber zu einer vollständigen Bodenoffensive kommen, ist mit einem Kursrutsch an den Aktienmärkten zu rechnen. Schon aufgrund der Unwägbarkeiten, wie sich die Lage dann weiter entwickeln wird. Sollte der DAX aus der Ichimoku-Wolke fallen, würde sich die Lage zudem langfristig eintrüben. Das Wochenende sollte noch abgewartet und die weitere Kursentwicklung beobachtet werden.

Am heutigen Freitag stehen an der Konjunkturfront um 14:30 Uhr in den USA die Konsumausgaben für September im Fokus. Ebenfalls um 14:30 Uhr wird die PCE-Kernrate für September publiziert. Um 16:00 Uhr folgt dann das Konsumklima der Uni Michigan Oktober (endgültig). Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Verbraucherausgaben.

Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Freitag erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 14.750 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 14.800, 14.900, 15.000, 15.100, 15.200, 15.250, 15.300 und 15.400, nach unten bei 14.700, 14.610 und 14.500 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat September: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)