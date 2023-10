Die Zukunft des Bauens Energieeffiziente und nachhaltige Bauweise dank Holz (FOTO)

Rheinau-Linx (ots) - Die Baubranche steht vor vielfältigen und komplexen

Herausforderungen aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage sowie steigenden

Zinsen. Hinzu kam die Anfang 2022 plötzlich gestoppte Förderung durch die

Bundesregierung, was viele Bauherren verunsicherte. Dies führte zu einem

Rückgang der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser. Seit der Neuauflage der

KfW-Förderung stehen die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zwar stärker im

Mittelpunkt, aber dennoch ist die Situation in der gesamten Baubranche

schwierig. Trotz alledem kann WeberHaus als nachhaltiger Fertighaushersteller

von dem wachsenden Klimabewusstsein profitieren. Denn eine der Hauptstärken des

Familienunternehmens liegt in der energieeffizienten und nachhaltigen Bauweise,

die auf Holz als nachwachsenden Rohstoff setzt. Dies ermöglicht nicht nur eine

ressourcenschonende Produktion, sondern auch eine hohe Energieeffizienz der

Wohnhäuser. Unsere Gebäude werden nach den neuesten ökologischen Standards

gefertigt und erfüllen höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und

Umweltverträglichkeit. Gerade in Zeiten von steigenden Mieten und Energiekosten

sowie hoher Inflation sind moderne Fertighäuser eine zukunftssichere

Investition.



Nachhaltiger Hausbau lohnt sich