Euroclear mit robuster Leistung im Q3 2023

Mit einem bereinigten Geschäftsergebnis von 1,24 Mrd. Euro (+3 % gegenüber dem Vorjahr) entwickelt sich Euroclear dank seines belastbaren Geschäftsmodells weiterhin gut.

Das hohe Zinsniveau führte zu einem starken Anstieg der Nettozinserträge. Sie erreichten in den ersten neun Monaten des Jahres über 3,8 Mrd. Euro, wovon ca. 3 Mrd. Euro auf Zinsen im Zusammenhang mit den russischen Sanktionen und Gegenmaßnahmen entfallen [1] .

entfallen . Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 822 Mio. Euro und hat sich damit fast verdoppelt, was auf eine starke Geschäftsentwicklung und das anhaltende Wachstum des Kerngeschäfts von Euroclear zurückzuführen ist.

Die bereinigten betrieblichen Aufwendungen stiegen um 18 % auf 956 Mio. Euro, wovon 25 Mio. Euro auf erhöhte Investitionen in die Wachstumsstrategie von Euroclear und die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts zurückzuführen sind. Die Auswirkungen der Inflation auf die Personal- und Technologiekosten der Gruppe führten zu einem Kostenanstieg um 49 Mio. Euro im Vergleich zu 2022. Durch die weitere Stärkung der Kostendisziplin erwartet Euroclear, dass sich die Betriebskosten ab 2024 in Richtung des Zielwerts von 4–6 % p. a. für den gesamten Zyklus entwickeln werden.

Die direkten Kosten im Zusammenhang mit der Bewältigung der Auswirkungen der russischen Sanktionen beliefen sich auf 34 Mio. Euro (gegenüber 12 Mio. Euro im 3. Quartal 2022), was auf die zunehmende Komplexität der Situation für Euroclear und seine Kunden sowie auf einen Anstieg der Gerichtskosten zurückzuführen ist. Darüber hinaus haben die internationalen Sanktionen und die russischen Gegenmaßnahmen zu einem Verlust von Geschäftseinnahmen in Höhe von 18 Mio. Euro geführt.

Euroclear erzielte eine bereinigte EBITDA-Marge von 57,5 %, was einem Anstieg von 10,3 Prozentpunkten gegenüber den 47,2 % im 3. Quartal 2022 entspricht.

Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn je Aktie um 96 % auf 261,2 Euro je Aktie, was den kontinuierlichen Anstieg des Nettogewinns widerspiegelt.

Lieve Mostrey, Chief Executive Officer der Euroclear Group, erklärte dazu:

„Euroclear setzt seinen Wachstumskurs fort und verzeichnete im 3. Quartal 2023 eine solide Geschäftsentwicklung, die durch höhere Zinssätze unterstützt wurde. Trotz der Komplexität des Managements der internationalen Sanktionen gegen russische Vermögenswerte können wir uns dank unseres diversifizierten Geschäftsmodells darauf konzentrieren, unsere Kunden in diesen unsicheren Zeiten zu unterstützen, eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und unsere Aufgaben als zuverlässige Finanzmarktinfrastruktur zu erfüllen.

Im dritten Quartal haben wir mit dem erfolgreichen Abschluss der Anbindung von Euroclear Bank und Euroclear Finnland an das Target2-Securities (T2S)-Abwicklungssystem der Europäischen Zentralbank einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir bieten Nutzern eine Lieferung-gegen-Zahlung-Abwicklung von Wertpapieren und Bargeld in Euro und dänischen Kronen an, so dass die Anbindung an T2S das europäische Settlement-System stärken wird. Dies steht im Einklang mit den Zielen der EU-Kapitalmarktunion und dem Auftrag von Euroclear, die Finanzmärkte für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu verbinden."

Finanzielle Leistung

Euroclear Holding

(Mio. Euro) Seit Jahresbeginn Q3 2022 Auswirkungen russischer Sanktionen Seit Jahresbeginn Q3 2022 Bereinigt Seit Jahresbeginn Q3 2023 Auswirkungen russischer Sanktionen Seit Jahresbeginn Q3 2023 Bereinigt Bereinigt

gegenüber 2022



















Betriebsergebnis 1.725 341 1.384 5.052 2.996 2.056 672 49 %

Geschäftseinkommen 1.202 −6 1.208 1.226 −18 1.243 36 3 %

Einkünfte aus Zinsen, Bankgeschäften und sonstige Einkünfte 522 347 176 3.826 3.013 813 637 362 %





















Betriebskosten –824 –12 –812 –991 –34 –956 –144 –18 %





















Betriebsergebnis vor Wertminderungen 901 329 572 4.061 2.961 1.100 528 92 %





















Wertminderungen –13 –1 –12 0 0 0 12



Gewinn vor Steuern 888 328 560 4.061 2.961 1.100 540 96 %

Steuern –221 –81 –140 –1.018 –740 –278 –138 –98 %

Nettogewinn 667 247 419 3.043 2.221 822 403 96 %



















EPS 211,9

133,3 966,8

261,2



Operative Marge des Geschäftsergebnisses 31,5 %

32,8 % 19,2 %

23,1 %



EBITDA-Marge (EBITDA/Betriebsergebnis) 57,0 %

47,2 % 82,0 %

57,5 %



























Robuste Geschäftsentwicklung

Die wichtigsten operativen Kennzahlen spiegeln eine stabile Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum wider. Nach den Rekordwerten der Transaktionsvolumina im letzten Jahr, die durch sehr volatile Märkte bedingt waren, ist die Zahl der Transaktionen im dritten Quartal 2023 um 2 % gesunken. Bei weitgehend unveränderten Aktienmarktbewertungen sind das verwahrte Vermögen und das verwahrte Fondsvermögen gestiegen.

Die ausstehenden Sicherheiten liegen weiterhin unter dem Rekordniveau des Jahres 2022, da die Normalisierung der Zentralbankpolitik zu einer größeren Verfügbarkeit von Sicherheiten geführt hat. Derweil wurde die Finanzierung im Vereinigten Königreich besonders durch neue Vorschriften beeinträchtigt, die nach der Störung der britischen GILT-Märkte eingeführt wurden.



Q3 2023 Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 3-Jahres-CAGR Verwahrte Vermögenswerte 37 Billionen Euro +6 % +5,6 % Anzahl der Transaktionen 224 Millionen –2 % +2,8 % Umsatz 813,1 Billionen Euro +3 % +6 % Verwahrtes Fondsvermögen 3 Billionen Euro +8,2 % +7,7 % Collateral Highway 1,67 Billionen Euro –13 % +4,4 %

Euroclear führt DLT-Lösung für die Emission digitaler Wertpapiere ein

Euroclear hat vor kurzem die Einführung seines Digital Securities Issuance (D-SI)-Service bekannt gegeben, der den ersten wichtigen Meilenstein der Strategie der Gruppe für eine digitale Finanzmarktinfrastruktur (D-FMI) darstellt. Der Service ermöglicht die Ausgabe, den Vertrieb und die Abrechnung von vollständig digitalen internationalen Wertpapieren – Digitally Native Notes (DNN) – auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Der D-SI-Service ist Teil der D-FMI DLT-Plattform von Euroclear, die mit der traditionellen Abwicklungsplattform von Euroclear für Sekundärmarktgeschäfte mit DNN verbunden ist.

Die erste DNN wurde von der Weltbank aufgelegt und brachte 100 Mio. Euro zur Unterstützung ihrer Aktivitäten im Bereich der nachhaltigen Entwicklung ein.

Ein Aufruf zu verstärkter Zusammenarbeit in der Branche, um das Ökosystem für digitale Vermögenswerte voranzubringen

Die Vorteile der oben erwähnten DLT-Innovation werden in einem kürzlich von Euroclear, The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) und Clearstream veröffentlichten Papier über den Stand der Entwicklung digitaler Vermögenswerte in der Finanzbranche hervorgehoben.

Im Rahmen der Studie wurden in Zusammenarbeit mit der Branche Digitalisierungschancen für die globalen Finanzmärkte identifiziert, darunter die Senkung der Konnektivitätskosten und die Schaffung einheitlicher Betriebsstandards für Prozesse, Plattformen und digitale Vermögenswerte.

Das vollständige Dokument finden Sie bei „Advancing the digital asset era, together" – Euroclear

Euroclear Bank und Euroclear Finnland schließen sich der TARGET2-Securities (T2S)-Plattform an

Euroclear Bank und Euroclear Finnland haben die Anbindung an das Target2-Securities (T2S)-Abwicklungssystem der Europäischen Zentralbank erfolgreich abgeschlossen. Durch die Teilnahme an T2S können sowohl der internationale Zentralverwahrer von Euroclear als auch der finnische Zentralverwahrer ihren Nutzern eine Lieferung-gegen-Zahlung-Abwicklung von Wertpapieren und Bargeld in Euro und Dänischen Kronen als Zentralbankgeld anbieten.

Als gemeinsame Abwicklungsplattform für Europa verringert T2S die europäische Fragmentierung und macht die Abwicklung von Zentralbankgeld effizienter, indem es Risiken verringert, die Liquidität erhöht und einen attraktiveren europäischen Kapitalmarkt fördert.

Ein weiterer Schritt, um den koreanischen Markt Euroclear-fähig zu machen

Im Rahmen ihres Auftrags, ein internationales Ökosystem für Wachstum zu schaffen, haben die Euroclear Bank und die Korea Securities Depository mit der Unterzeichnung einer Zentralverwahrungsvereinbarung zur Eröffnung eines Omnibus-Kontos am 28. August 2023 einen weiteren Schritt unternommen, um den Markt Euroclear-fähig zu machen. Auf der Grundlage wichtiger Fortschritte bei der Ermöglichung des Zugangs zu koreanischen Staatsanleihen (KTBs) über die Euroclear Bank wird die Verbindung internationalen Anlegern einen effizienten Nachhandelszugang zu KTBs ermöglichen.

Ausweitung des Dienstleistungsangebots von Euroclear im Bereich Fonds

Euroclear hat sich dem Aufbau eines digitalen Marktplatzes verschrieben, der das gesamte Ökosystem der Fonds abdeckt. Aufbauend auf den Übernahmen von MFEX und Goji hat Euroclear sein Dienstleistungsangebot im Bereich Fonds mit der Einführung eines neuen Service für Privatmarktfonds weiter ausgebaut. Der neue Service nutzt die Fähigkeiten von Goji und ist nahtlos in die FundSettle-Plattform integriert. Er ergänzt das bestehende Angebot von Euroclear in den Bereichen Geldmarkt, Investmentfonds und alternative Fonds.

Die Einführung des neuen Dienstes folgt auch auf dieerfolgreiche Integration der Vertriebs- und Datendienste von MFEX in die FundSettle-Plattform und die Einführung von Euroclear Global Watch, das Compliance-Lösungen für Finanzmarktteilnehmer anbietet, einschließlich der Vermögensverwaltungsbranche. Euroclear bietet seinen Kunden nun eine umfassende Lösung aus einer Hand für die gesamte Palette von Fondsprodukten, einschließlich ETFs, Geldmarkt- und Investmentfonds sowie alternativen und privaten Marktfonds.

Engagiert für einen höheren ESG-Reifegrad

In den letzten Jahren hat die Notwendigkeit einer transparenten Kommunikation über ESG-Themen gegenüber allen Stakeholdern deutlich zugenommen, wobei gleichzeitig das Risiko des Greenwashings vermieden werden muss. Euroclear hat in dieser Zeit eine Reihe von Schritten zur Verbesserung seines ESG-Reifegrads unternommen, beispielsweise die Festlegung eines Netto-Null-Pfads, die Veröffentlichung einer ESG-Richtlinie, die verstärkte Prüfung seiner Lieferkette und die Festlegung umfassender KPIs. Darüber hinaus hat Euroclear ESG (und Sustainable Finance) in seiner Unternehmensstrategie verankert.

Was die Kommunikation betrifft, so hat die Gruppe ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits verbessert und sich dabei von PwC-Experten beraten lassen, um auf den bestehenden GRI-Rahmenwerken aufzubauen. Weitere Anstrengungen zur Integration der Jahres- und Nachhaltigkeitsberichterstattung sind erforderlich, um der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen Rechnung zu tragen.

Euroclear ist bestrebt, eine integrative, gesunde, leistungsfähige und lernorientierte Unternehmenskultur am Arbeitsplatz zu fördern. Aus diesem Grund ist Euroclear vor kurzem der Good Work Alliance des Weltwirtschaftsforums beigetreten, die sich für eine resilientere, gerechtere, integrativere und menschenfreundlichere Zukunft der Arbeit einsetzt.

Entwicklung der Aktionärsstruktur

In den letzten Jahren hat sich die Aktionärsbasis von Euroclear von ihrem traditionellen Nutzermodell zu einem größeren Anteil langfristiger institutioneller Anleger gewandelt. Im dritten Quartal begrüßte die Gruppe den New Zealand Super Fund und Novo Holdings als neue Aktionäre, die jeweils 4,99 % bzw. 2,58 % erworben haben.

Die langfristige Investitionsvision und das Engagement sowohl des New Zealand Super Fund als auch von Novo Holdings stärken die Position von Euroclear als neutrale, offene Finanzmarktinfrastruktur. Dieses stabile, langfristige Kapital eignet sich ideal zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Euroclear, die darauf ausgerichtet ist, Mehrwert für Stakeholder zu schaffen, einschließlich Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die ganze Gesellschaft.

Aktuelles zu den russischen Sanktionen und Gegenmaßnahmen

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine führte zu einer marktweiten Anwendung internationaler Sanktionen, die erhebliche Auswirkungen auf Euroclear hatten. Da nach wie vor erhebliche Unsicherheiten bestehen, hält es Euroclear für erforderlich, die geschätzten sanktionsbedingten Erträge bei der Bewertung der Leistung und der Ressourcen des Unternehmens von den bereinigten Finanzergebnissen zu trennen.

Es gibt etablierte Verfahren, die es der Gruppe ermöglichen, die Sanktionen unter Aufrechterhaltung des normalen Geschäftsbetriebs umzusetzen. Eine Folge der Sanktionen ist jedoch, dass die Blockierung von Kuponzahlungen und Tilgungen, die den sanktionierten Einrichtungen geschuldet werden, zu einer Anhäufung von Barmitteln in der Bilanz der Euroclear Bank führt. Ende September 2023 wuchs die Bilanzsumme der Euroclear Bank im Vergleich zum Vorjahr um 45 Mrd. Euro auf insgesamt 164 Mrd. Euro.

Gemäß dem Standardverfahren von Euroclear werden Barguthaben nicht vergütet. Barguthaben werden angelegt, um das Kreditrisiko zu minimieren. Die Eigenkapitalverordnung schreibt das Management derartiger Kreditrisiken vor. Die bei der Wiederanlage von Barguthaben gezahlten Zinsen sind Nettozinserträge von Euroclear.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2023 beliefen sich die Zinsen auf Barguthaben aus Vermögenswerten, die unter Russland-Sanktionen stehen, auf ca. 3 Mrd. Euro. Diese Zinserträge werden von zwei Faktoren bestimmt: (i) den vorherrschenden Zinssätzen und (ii) der Höhe der Barguthaben, die Euroclear anlegen muss. Daher hängen die künftigen Erträge von der Entwicklung der Zinssätze und der Höhe der Kassenbestände im Zuge der Entwicklung der Sanktionen ab. Der Vorstand geht davon aus, dass sich das Wachstum der Barguthaben allmählich stabilisiert, da die blockierten Zahlungen und Tilgungen inzwischen nicht mehr so schnell ansteigen.

Insgesamt entstanden Euroclear in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zusätzliche direkte Kosten in Höhe von 34 Mio. Euro im Zusammenhang mit den russischen Sanktionen, wobei sich die Geschäftsleitung und der Vorstand intensiv mit diesem Thema befassten. Darüber hinaus haben die internationalen Sanktionen und die russischen Gegenmaßnahmen zu einem Verlust von Aktivitäten mit sanktionierten Kunden und russischen Wertpapieren geführt, was das Geschäftsergebnis mit 18 Mio. Euro negativ belastete.

Euroclear ist mit einem hohen Maß an Komplexität bei der Aufgabe konfrontiert, sowohl mit dem weitreichenden Sanktionspaket als auch mit einer Reihe von wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen umzugehen, die Russland eingeführt hat, da es die internationalen Sanktionen nicht anerkennt. Euroclear setzt viel Zeit, Ressourcen und Kapital ein, um die Marktprobleme, die potenziellen Risiken und die Auswirkungen dieser Gegenmaßnahmen zu beherrschen und steht dabei regelmäßig im Dialog mit Kunden und anderen Beteiligten.

Verschiedene Parteien in Russland wehren sich gegen die Folgen der Anwendung von Sanktionen und Gegenmaßnahmen, wobei eine beträchtliche Anzahl von Gerichtsverfahren anhängig ist – fast ausschließlich vor russischen Gerichten. Euroclear verteidigt sich gegen alle diesbezüglichen Klagen und beabsichtigt, dies auch weiterhin gegen alle weiteren Klagen dieser Art zu tun.

Gleichzeitig nimmt der Vorstand zur Kenntnis, dass die Europäische Kommission verschiedene Möglichkeiten in Betracht zieht, die Gewinne aus den sanktionierten Vermögenswerten, die von Finanzinstituten wie Euroclear gehalten werden, für die Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine zu verwenden.

Euroclear konzentriert sich auf die Minimierung potenzieller rechtlicher, technischer und betrieblicher Risiken, die sich für Euroclear und seine Kunden aus der Umsetzung der Vorschläge der Europäischen Kommission ergeben könnten. Das Unternehmen verhält sich gegenüber allen beteiligten Behörden weiterhin transparent und hält Gewinne im Zusammenhang mit den russischen Sanktionen zurück, bis sich die Situation geklärt hat.

Anhänge

Euroclear Bank und Euroclear Investments sind die beiden emittierenden Einheiten der Gruppe. Die zusammenfassenden Gewinn- und Verlustrechnungen und die Bilanzen zum 3. Quartal 2023 beider Unternehmen sind nachstehend aufgeführt.

Angaben in Millionen Euro Q3 2023 Q3 2022 Veränderung









Gewinn- und Verlustrechnung der Euroclear Bank (BE GAAP)







Nettozinsertrag 3.803,8 550,9 3.252,9

Nettoertrag aus Gebühren und Provisionen 815,7 771,2 44,5

Sonstige Einnahmen 20,9 –12,5 33,4











Betriebsergebnis insgesamt 4.640,3 1.309,6 3.330,7











Verwaltungskosten –612,5 –485,2 –127,3











Betriebsergebnis vor Wertminderungen und Steuern 4.027,9 824,4 3.203,4











Ergebnis des Berichtszeitraums 3.013,6 618,4 2.395,1









Bilanz der Euroclear Bank







Eigenkapital 5.615,7 2.424,2 3.191,5

Begebene Schuldverschreibungen und aufgenommene Mittel (einschl. nachrangige Schuldtitel) 4.846,0 5.191,8 –345,8

Gesamtvermögen 164.481,0 119.887,7 44.593,3











Gewinn- und Verlustrechnung von Euroclear Investments (BE GAAP) Q3 2023 Q3 2022 Veränderung











Dividende 395,5 313,4 82,1

Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 10,5 –5,9 16,4

Sonstige Einnahmen –0,2 –0,1 –0,1

Betriebsergebnis insgesamt 405,8 307,4 98,4











Verwaltungskosten –0,8 –3,4 2,6











Betriebsergebnis vor Wertminderungen und Steuern 405,0 303,9 101,1











Ergebnis des Berichtszeitraums 402,4 304,0 98,3









Bilanz von Euroclear Investments

















Eigenkapital 696,7 664,4 32,3

Begebene Schuldverschreibungen und aufgenommene Mittel 1.656,2 1.654,7 1,5

Gesamtvermögen 2.354,5 2.319,7 34,9

Euroclear Investments hat seinen Sitz am 31. Dezember 2022 um Mitternacht von Luxemburg nach Belgien verlegt. Die Jahresabschlüsse werden nun nach belgischen GAAP erstellt und die Zahlen für 2022 wurden dementsprechend angepasst.

