BERENBERG stuft DANONE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseerhöhung von 57,50 auf 57,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Lebensmittelkonzern habe mit seinem Wachstum aus eigener Kraft die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin reduzierte gleichwohl ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2024. Grund dafür sei vor allem der Gegenwind von der Währungsseite./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 15:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 55,99EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Samantha Darbyshire

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57,00

Kursziel alt: 57,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m