EZB hält still - Euro STOXX 50 tut es dem DAX gleich

Rezessive Tendenzen sorgen für nachlassende Inflation

Zumal jede weitere Leitzinsanhebung die Wirtschaft zusätzlich belasten würde. Dabei sorgen rezessive Tendenzen bereits für eine sinkende Nachfrage und somit einen nachlassenden Preisdruck. Darauf deuten auch die vorläufigen Einkaufsmanagerdaten vom Dienstag hin, die für die Eurozone ähnlich düster aussehen wie für Deutschland (siehe vorgestrige Börse-Intern).

Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Euro-Wirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – gab im Oktober auf 46,5 Punkte nach, von 47,2 Zählern im Vormonat. Experten hatten dagegen einen Anstieg auf 47,4 erwartet. Der Rückgang auf das niedrigste Niveau seit November 2020 war also eine große negative Überraschung.

Grund dafür waren Industrie und Dienstleister fast gleichermaßen. Der Industrieindex gab zwar nur um 0,4 Punkte nach, während es beim Service-Index 0,9 Punkte sind, dafür schrumpft das verarbeitende Gewerbe (43,0) aber weiterhin stärker als der Dienstleistungsbereich (47,8).

S&P Global berichtet zu den Daten, dass der Auftragseingang ein höheres Minus auswies als zuletzt, „was auf einen verstärkten Nachfragerückgang nach Gütern und Dienstleistungen hindeutet“. Der Gesamt-Auftragseingang von Industrie und Servicesektor wies im Oktober sogar das höchste Minus seit Mai 2020 aus. Da er damit stärker ausfiel als der Produktionsrückgang, nahmen die Auftragsbestände in beiden Sektoren mit leicht beschleunigter Rate ab - und insgesamt so rasant wie seit Juni 2020 nicht mehr. Zum Thema Inflation heißt es von S&P Global: „Trotz der gestiegenen Ölpreise verlangsamte sich der Preisauftrieb bei Gütern und Dienstleistungen leicht und fiel so schwach aus wie zuletzt im Februar 2021.“