Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic hat das Ziel, genau diesen Menschen zu helfen: Behandlungen für akute Rückenmarksverletzungen. Bei einer internen präklinischen Studie an querschnittsgelähmten Ratten wurde die Behandlungsmethode bereits erfolgreich getestet: Die behandelten Tiere zeigten eine signifikante teilweise funktionelle Erholung des Rückenmarks.

Im dritten Teil einer 4-teiligen Interview-Serie mit Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic, sprachen wir über strategische Partnerschaften & Märkte:

Welche Partnerschaften, Kooperationen und strategischen Allianzen hat NurExone Biologic geschlossen und welche Vorteile erhoffen Sie sich davon für das Unternehmen?

Dr. Shaltiel: Partnerschaften sind ein effektiver Ansatz, um ein Unternehmen voranzubringen und in der sich schnell entwickelnden Biopharmaindustrie Fuß zu fassen. Diese Partnerschaften können mit großen Pharmaunternehmen erfolgen, die an Lizenzierungen oder gemeinsamer Produktentwicklung interessiert sind, oder mit kleineren Unternehmen, die von der Expertise und den Lademöglichkeiten von NurExone profitieren möchten. Partnerschaften können auch geografisch sein, um in Regionen wie Europa oder Nordamerika präsent zu sein, wenn das Unternehmen seinen Hauptsitz in einem kleineren Land wie Israel hat.

Welche Märkte sollten angesprochen werden?

Dr. Shaltiel: Der Hauptmarkt für NurExone wird zunächst die Behandlung von Rückenmarksverletzungen sein. Dies wird jedoch als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Lösungen zur Regeneration von Neuronen bei anderen Indikationen dienen, wie traumatischen Hirnverletzungen, Schlaganfall und anderen neurologischen Erkrankungen. Das Unternehmen strebt an, in diesen Bereichen eine bedeutende Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen.

Wie groß ist der Markt?

Dr. Shaltiel: Der Markt für akute Rückenmarksverletzungen beträgt derzeit etwa 2 Milliarden Dollar, während traumatische Hirnverletzungen etwa 10 Milliarden Dollar ausmachen. Der Markt für Exosomen als Dienstleistung oder zur Herstellung für andere Indikationen beläuft sich derzeit auf 2,3 bis 2,9 Milliarden Dollar. Es wird erwartet, dass diese Zahlen in Zukunft exponentiell steigen werden, da immer mehr Unternehmen das Potenzial von Exosomen als effizientes Medikamentenverabreichungssystem erkennen. Große Pharmaunternehmen wie Takeda, Eli Lilly und AbbVie erkunden bereits diesen Bereich, was auf erhebliche Marktchancen für andere Indikationen hindeutet.