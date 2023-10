Ökonom warnt vor Rezession der Weltwirtschaft und 20-prozentigem Börsencrash

"Wenn Ihr Markt zu 90 Prozent in den USA, im Mittleren Westen, angesiedelt ist, warum sollten Sie sich um den [Konflikt] kümmern? Nun, Sie müssen sich darum kümmern, denn er wird Folgen haben, die sich auf Ihr Geschäft auswirken werden", so Daco. Und weiter: "Je nachdem, wie diffus die Situation wird, können die Folgen von sehr geringfügig bis hin zu erheblich reichen.“

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte weltweite wirtschaftliche Folgen haben. Diese könnten so gravierend sein, dass sie die Welt wieder in eine Rezession stürzen, den Ölpreis auf 150 US-Dollar ansteigen lassen und die Aktienkurse um etwa 20 Prozent drücken könnten, sagte Gregory Daco, Chefökonom von EY-Parthenon gegenüber Yahoo Finance. Selbst Unternehmen, die nicht im Nahen Osten tätig seien, würden dann von den wirtschaftlichen Folgen betroffen sein.

Die von Daco als "unkontrolliertes" Szenario bezeichnete Situation beinhaltet eine Ausweitung der Front auf den Libanon und Syrien, eine direkte Beteiligung der USA und des Iran sowie größere soziale Unruhen im Nahen Osten.

Die Bank of America geht derweil davon aus, dass jede Eskalation, an der der Iran beteiligt ist, einen Anstieg der Ölpreise auf 120 bis 130 US-Dollar pro Barrel auslösen werde. Sollte es Vergeltungsmaßnahme gegen Teheran geben, warnt die Bank davor, dass die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz – einen wichtigen Kanal für den weltweiten Rohöltransport – gefährdet sein könnte. Wenn die Meerenge geschlossen werde, könnten die Ölpreise auf über 250 US-Dollar pro Barrel ansteigen, so die Bank.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion