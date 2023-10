Keynote 2023 myWorld kündigt zukünftige Neuerungen im Shoppingbereich an

Graz (ots) - myWorld, der Betreiber des internationalen myWorld Benefit Program,

setzt weiterhin auf wegweisende Shopping-Technologien. Im Rahmen der

diesjährigen Keynote, die kürzlich in Slowenien stattfand, gab das Unternehmen

einen Ausblick auf die Neuerungen, die das Einkaufserlebnis für Shopper und

Partner in naher Zukunft noch attraktiver machen sollen - im E-Commerce-Bereich

genauso wie im stationären Handel.



KI-basierte Shopping-Service-Assistenten, Zahlen per E-Wallet und eine

"Everything App" für den Handel - das sind einige der Schlagworte, um die sich

in der Entwicklungsabteilung von myWorld derzeit alles dreht. Die Zielvorgabe

ist klar festgelegt: Modernste Technologien sollen es den Kunden überall auf der

Welt so einfach wie möglich machen, bei ihren täglichen Einkäufen Geld zu

sparen. Gleichzeitig geht es darum, den Mehrwert für teilnehmende Partner weiter

zu steigern.