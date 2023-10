Erster Patient in der MRCT-Phase-3-Studie zur Erstbehandlung von LS-SCLC mit Anti-PD-1-mAb Serplulimab von Henlius in Europa behandelt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) gab

bekannt, dass der erste Patient in Europa in der internationalen

multizentrischen klinischen Phase-3-Studie (NCT05353257) des selbst entwickelten

Anti-PD-1-mAb HANSIZHUANG (Serplulimab) in Kombination mit Chemotherapie und

gleichzeitiger Strahlentherapie bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im

fortgeschrittenen Stadium (LS-SCLC) im EU-Land Lettland behandelt wurde. Bisher

wurden die ersten Patienten in China, den USA, Australien und anderen Ländern

und Regionen behandelt.



Laut GLOBOCAN 2020 ist Lungenkrebs (LC) weltweit die am zweithäufigsten

diagnostizierte Krebsart und diejenige mit der höchsten Sterblichkeit. Kürzlich

wurde HANSIZHUANG in den CSCO-Leitlinien 2022 für die Diagnose und Behandlung

von kleinzelligem Lungenkrebs für die Behandlung von ES-SCLC empfohlen. Henlius

erforscht weiterhin die immunonkologische Therapie für LS-SCLC mit dem Ziel, den

Patienten eine wirksamere Behandlung zu bieten.