Verona (ots) - myWorld, l'operatore del myWorld Benefit Program, continua a

puntare su tecnologie di shopping all'avanguardia. Durante il keynote di

quest'anno, tenutosi di recente in Slovenia, l'azienda ha fornito una

prospettiva sulle innovazioni che renderanno l'esperienza di acquisto ancora più

interessante per gli acquirenti e i partner nel prossimo futuro, sia nel settore

dell'e-commerce che in quello della vendita al dettaglio fissa.



Assistenti allo shopping basati sull'intelligenza artificiale, pagamento tramite

portafoglio elettronico e una "Everything App" per i commercianti: queste sono

alcune delle parole d'ordine attorno alle quali ruota attualmente il reparto di

sviluppo di myWorld. L'obiettivo è chiaramente definito: Le tecnologie più

avanzate devono rendere il più semplice possibile per i clienti di tutto il

mondo risparmiare sui loro acquisti quotidiani. Allo stesso tempo, l'obiettivo è

quello di aumentare ulteriormente il valore aggiunto per i partner partecipanti.





"Negli ultimi dodici mesi abbiamo già fatto passi da gigante in questadirezione. La popolare funzione "Scan & Go" dell'app myWorld, ad esempio, rendele transazioni dei clienti molto più semplici per tutti gli interessati.Inoltre, abbiamo ampliato la gamma di prodotti dei nostri partner affiliati sumyworld.com fino a raggiungere 100 milioni di prodotti, in modo che i nostriclienti possano iniziare la loro avventura di shopping direttamente sul nostrosito web o nell'app. Ma questo era solo l'inizio. Stiamo per implementare laprossima ondata di tecnologie innovative per lo shopping", spiega Sharif Omar,co-proprietario di myWorld.E-wallet - Cashback live per myWorld shopperCiò che è già molto popolare in Asia è ancora agli inizi in Europa: il pagamentocon il cellulare tramite e-wallet. "Circa il 70% dei nostri clienti asiaticipaga già con il portafoglio elettronico. Ora vogliamo introdurre questo semplicemetodo di pagamento, passo dopo passo, anche per i nostri clienti europei",spiega Sharif Omar. Per i commercianti di myWorld, questo passo significaricevere il denaro dei clienti in tempo reale e incorrere in circa il 90% inmeno di spese di transazione. Il grande vantaggio per gli acquirenti stessi:Riceveranno il Cashback in tempo reale e potranno utilizzarlo immediatamente percontinuare a fare acquisti. "Per le nostre filiali europee, questa sarà unapietra miliare che porterà l'esperienza di acquisto dei nostri clienti a unnuovo livello", afferma Radovan Vitosevic, direttore generale di myWorld