UBS stuft Fuchs SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der höher als am Markt erwartet ausgefallene operative Gewinn (Ebit) und die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss sollten die Aktie stützen, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beibehaltene Prognose des Schmierstoffherstellers für das Ebit hält der Experte für konservativ./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 06:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fuchs Petrolub Pref Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 36,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Samuel Perry

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m