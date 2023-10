PARIS (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi will seine Sparte rund um Medikamente für Verbraucher abspalten. Der Fokus soll fortan auf der Biopharma-Sparte liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris im Rahmen der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal mit. Am wahrscheinlichsten sei die Überführung der Sparte Consumer Healthcare in eine eigene börsennotierte Gesellschaft. Die Abspaltung könnte schon im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.

Trotz lobender Worte der Analysten für den Plan sackte die Aktie im Handel am Freitag ab. Die Papiere verloren am Vormittag mehr als 15 Prozent. So plant der Konzern weitere Investitionen, die voraussichtlich im nächsten Jahr das Ergebnis negativ beeinflussen.