De.mem steuert auf die Gewinnzone zu

Für den börsennotierten Anbieter von Anlagen, Produkten und Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung läuft es derzeit rund: Das Unternehmen mit Sitz in Australien und Singapur ist zuversichtlich was den weiteren Geschäftsverlauf angeht. Die Antragsbücher sind voll. Mit deutlichen Fortschritten beim operativen Ergebnisse steuert das noch junge Unternehmen geradewegs auf die Gewinnschwelle zu. Firmenchef Andreas Kröll erklärt im Interview die Hintergründe.

De.mem macht große Fortschritte beim operativen Ergebnis. Wie war die Stimmung und die Reaktion auf diese Meldung bei Ihnen im Unternehmen?

Unser Fokus bestand in den letzten Jahren darin, unser operatives Geschäft – den Verkauf von Wasseraufbereitungsanlagen, den Betrieb derselben sowie die Bereitstellung von dafür benötigten Chemikalien und Verbrauchsmaterialen – so weit auf- und auszubauen, dass wir damit unser laufendes Investment in die Entwicklung neuartiger Filter bzw. Membranen, welches zu einem grossen Teil als Aufwand in das operative Ergebnis eingeht, zu finanzieren. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir dieses wichtige Ziel – siehe das im 1. Halbjahr 2023 fast ausgeglichene EBITDA – nun fast erreicht haben; gerade auch vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlich doch schwierigen Situation.

Was bedeutet diese Meldung konkret?

Es macht uns finanziell weitgehend unabhängig, während unsere Membrantechnik enormes Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre eröffnet.

Worauf genau ist dieser Erfolg zurückzuführen?

Zunächst einmal ist unser industrielles Geschäft in den vergangenen Jahren signifikant gewachsen. Hier zahlt sich unsere Strategie des „Cross Selling“ – des Verkaufs eines breiten Spektrums von Produkten und Dienstleistungen an unsere etablierte Kundenbasis – aus. So ist etwa unser Spezialchemiebereich, der im Wesentlichen aus der Übernahme der Firma Capic mit Sitz in Perth resultiert, besonders stark gewachsen. Die Umsätze unser Tochter De.mem-Capic stiegen von rund 3,3 Mio. A$ vor der Übernahme im Jahre 2021, auf annualisiert nun etwa 5,6 Mio. A$ (basierend auf den Zahlen des ersten Halbjahres 2023) an. Dies entspricht einem Wachstum von etwa 70 Prozent in einem Zeitraum von nur zwei Jahren. Auch unser Anlagenbau zeigt sich im Jahre 2023 stark. So haben wir etwa in unserem Halbjahresbericht über eine Reihe von Projekt- und Vertragsabschlüssen berichtet.