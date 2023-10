FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bewegten Börsenwoche mit einem deutlichen Rücksetzer am Vortag hat der Dax am Freitag einen Erholungsversuch unternommen. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 14 789 Zähler. Am Vortag hatten der Kurseinbruch der Aktien von Siemens Energy und damit verbundene Verluste der Siemens-Aktie die Anleger verunsichert und auf die Kurse am deutschen Aktienmarkt gedrückt.

Ermutigende Signale sendeten am Vorabend die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel in den USA. Beide Aktien hatten daraufhin nachbörslich kräftig zugelegt. "Ein deutlicher Gewinnsprung sowie positive Zahlen aus dem Cloud-Geschäft sind wahrlich alles, was Investoren in diesen Tagen sehen wollen", merkte Stratege Jürgen Molnar von Robomarkets zu Amazon an.