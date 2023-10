Köln (ots) -



- Findige Ingenieure des Ford-Getriebewerks und aus dem Forschungsteam gewinnen

mit innovativem Produktionswerkzeug den Henry Ford Technology Award 2023 im

Bereich "Fertigung"

- Ford betritt mit präzise gefertigten Kupferteilen aus dem 3D-Drucker

technologisches Neuland; erster Einsatz in der Getriebefertigung für den Ford

Transit



Fahrer eines Ford Transit schalten bei jeder einzelnen Tour viele Dutzend Mal.

Insbesondere im Auslieferungsverkehr, wenn Europas Nutzfahrzeug-Bestseller1 von

Stopp zu Stopp eilt, multipliziert sich die Anzahl der Gangwechsel schnell um

ein Vielfaches. Um den Kurieren die Arbeit leichter zu machen und die

Einsatzzeiten des Transporters weiter zu steigern, haben Produktionsingenieure

aus dem Getriebewerk von Ford in Köln-Niehl zusammen mit Forschungsteam eine

bemerkenswerte Innovation ausgetüftelt: Ihr außergewöhnliches Induktionswerkzeug

ermöglicht die thermische Härtung von Synchronringen bei 820 Grad Celsius auf

besonders gleichmäßige Weise. Das Bemerkenswerte dabei: Das Tool wird im

3D-Druck aus Kupfer gefertigt.





Damit betritt Ford technologisches Neuland: Zwar bestand dieses Werkzeug schondavor aus Kupfer, doch nun nutzt das Ford-Team den Werkstoff erstmals im3D-Druckverfahren. Statt aus zehn Teilen besteht das Werkzeug dadurch nur nochaus einem einzigen Teil und muss nicht mehr gelötet werden. Die damithergestellten Synchronringe für das Getriebe des Ford Transit sind deutlichrobuster und zeichnen sich zudem durch einen geringeren Verschleiß aus.Und auch die Transit-Kunden profitieren davon - in Form eines spürbar präziserenSchaltkomforts. Ford hat diese besondere Kölner Ingenieursleistung nun mit demdiesjährigen Henry Ford Technology Award (HFTA) im Bereich "Fertigung"gewürdigt. Ford verleiht diese Auszeichnung seit 1981 alljährlich an Mitarbeiterder Ford Motor Company, die mit Innovationen einen außergewöhnlichen Beitrag zurTechnologie-Führerschaft des Unternehmens leisten."Wir haben vor einer besonderen Herausforderung gestanden, denn Kupfer zähltnicht zu den Materialien, die üblicherweise für den 3D-Druck zum Einsatzkommen", erläutert Stefan Zimmermann, Leiter Produktion und Anlagentechnik desKölner Getriebewerks. "Aber unser Team war fest entschlossen, die schwierigeAufgabe zu lösen. Mit der jetzt gefundenen Lösung erkennen wir einen klarenVorteil für unsere Kunden, der im täglichen Gebrauch des Ford Transit einenspürbaren Unterschied macht, genauso wie über eine längere Nutzungsdauer."Ford Pro setzt die innovative Fertigungstechnologie bereits seit dem vergangenenJahr für den Transit ein. In Zukunft könnte sie eine noch größere Rolle spielenund auch für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.Die Herstellung von Autoteilen und Produktionswerkzeugen im 3D-Druck reduziertdas Abfallaufkommen und verbessert die CO2-Bilanz des Herstellungsprozesses. Derbenötigte Strom wird regenerativ erzeugt unter anderem von großflächigenSolaranlagen auf den Dächern der Kölner Werkshallen.Weitere Informationen gibt es online in einem Youtube-Video unter:https://clicktime.symantec.com/15uBsPFRKepsj93E62NXw?h=70OdvygkD18RvBE3eeGpJkJQoQIas3RxTVpou7Apbdo=&u=https://youtu.be/RWRNX5c5gW41) Ford Europa berücksichtigt folgende 21 europäische Märkte, auf denen dasUnternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark,Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland,Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien,Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei und Ungarn.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung imJahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Kontakt:Monika WagenerFord-Werke GmbH+49 (0) 152 / 54707044mailto:mwagener@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5635825OTS: Ford-Werke GmbH