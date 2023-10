Berlin (ots) - Die CEOs der DAX und MDAX-Unternehmen wurden im September um 77%

Prozent häufiger erwähnt als im Schnitt der Vormonate. Allerdings waren zu 47

Prozent Finanznachrichten der Kontext der CEO-Nennungen. Nur 53 Prozent hatten

einen anderen inhaltlichen Kontext, was in der Regel eher dazu führt, Themen zu

setzen und Reputation zu beeinflussen.



"Die CEOs und ihre Themen finden wieder öfter in den Medien statt, doch haben

sie Probleme, die Finanz-Nische zu verlassen und mit ihren Inhalten auch Leser

zu aktivieren. Die Kommunikationsstrategien sollten breiter gestreut und die

Scheuklappen abgelegt werden, damit die Inhalte auf mehr auf Leserinteresse

stößt", sagt Justus Becker, Geschäftsführer bei .companion. "Der richtige

Themenmix ist wichtig dafür, wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit

wahrgenommen wird. Die CEOs sollten weniger über Zahlen kommunizieren, dafür

mehr mit relevanten Inhalten und Botschaften."





CEO Oliver Zipse mit größtem FußabdruckWer hat aktuell den größten Fußabdruck? Der CEO-Fußabdruck gibt den Anteil einesDAX- bzw. MDAX-Chefs am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig,wieder. Im September stapfte BMW besonders eindrücklich in die Öffentlichkeit,er erreichte die größte mediale Aufmerksamkeit. CEO Oliver Zipse hatte einenShare of Voice von 18,4 Prozent und damit den größten Fußabdruck allerVorstände. Auf dem Podium folgen: Platz zwei geht an Daniel Grieder von HugoBoss und Platz drei geht, wie schon im August, an Bjørn Gulden (Adidas) mit 9,9Prozent. In die Top 5 schafften es außerdem Oliver Blume (VW) und MurrayAuchincloss (BP[FM1] ).Communication Excellence: RWE setzt mit Markus Krebber am besten Inhalte inRedaktionenGute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation ausbauen. Am besten erreichtwird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und vonPublikums- Medien veröffentlicht werden. Welchem DAX/MDAX- Unternehmen und CEOdas am besten gelingt, zeigt das Communication Excellence-Ranking.Auf Platz 1 findet sich im September Timotheus Höttges (Deutsche Telekom). Seindigitales Echo hatte zu 69 Prozent einen inhaltlichen Kontext jenseits vonBilanzen. Seine Inhalte zeigten 6 Interaktionen pro Erwähnung, was einer starkenLeseraktivierung entspricht. Die Tonalität war dabei häufiger positiv alsnegativ. Insgesamt errechnet der Kennzahl-Bot für den Chef der Deutsche Telekom damit 1,5 Punkte. Das Rennen endete im September denkbar knapp: Auf Platz zweifolgt mit 1,4 Punkten Arne Freundt (Puma) vor Mathias Döpfner (Springer) der mit1,3 Punkten Platz drei belegt.