RBC stuft IAG Pence auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) (IAG) nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Das operative Ergebnis vor Sonderposten der Fluggesellschaft liege über den Erwartungen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem betreibe IAG weiter eine aktionärsfreundliche Politik. Ungeachtet des von ihm erwarteten starken Sommergeschäfts sieht er aber mittelfristige Risiken durch die Zunahme von Kapazitäten und Wettbewerb auf den Nordatlantik-Routen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 03:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 03:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 1,633EUR gehandelt.