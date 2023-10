JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 235 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Operatives Ergebnis (Ebita) und Free Cashflow des Triebwerkherstellers seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Erholung zeichne sich ab./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:41 / BST