Diagnostikspezialist Stratec senkt Umsatzprognose erneut - Aktie steigt

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Stratec hat nach einem schwachen Quartal erneut die Umsatzprognose gesenkt. Die Nachfrage nach Laborlösungen, die in der Corona-Pandemie durch die vielen Covid-Tests einen erheblichen Aufschwung erlebt hatte, schwächelt weiter.

In den drei Monaten bis Ende September beschleunigte sich die Talfahrt beim Umsatz. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf knapp 63 Millionen Euro gefallen, teilte das Unternehmen am Freitag in Birkenfeld mitteilte. Für das Gesamtjahr werde nun währungsbereinigt ein leichter Umsatzrückgang erwartet. Der im Sommer gesenkten Prognose zufolge hatte Stratec einen Erlös auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber in Aussicht gestellt. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie legten trotzdem zu.