Luxemburgs Premier wirft Orban Erpressungsversuch gegen EU vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban Erpressungsversuche gegen die EU vorgeworfen. Es könne nicht sein, dass Orban seine Zustimmung für neue Ukraine-Hilfen an die Auszahlung von EU-Geldern für sein Land knüpfe, kritisierte Bettel am Freitag am zweiten Tag eines Gipfeltreffens in Brüssel. Man könne die Europäische Union nicht als Geisel nehmen wollen.

Bettel spielte mit den Äußerungen darauf an, dass Orban sich bei dem EU-Gipfel erneut gegen den Vorschlag für ein 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Ukraine stellte. Offiziell begründete er dies nach Angaben von Diplomaten, mit angeblicher Unklarheit darüber, ob die bisherigen Hilfen vernünftig verwendet wurden. EU-Partner halten es allerdings für wahrscheinlich, dass es Orban eigentlich darum geht, mehr als 13 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Fördermitteln für sein Land freizupressen.