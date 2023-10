Henry Puhl wird neuer CEO der TGW Logistics

- Dr. Henry Puhl wechselt von der KION Group zum oberösterreichischen

Intralogistik-Spezialisten und wird ab Februar 2024 neuer CEO der TGW

Logistics

- Aktueller CEO Harald Schröpf verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und

wechselt im Kalenderjahr 2024 in den Ruhestand

- Das begonnene Transformations-Programm wird fortgesetzt und soll dem

Unternehmen neuen Aufschwung geben



Der Stiftungsvorstand der TGW Future Privatstiftung, Alleineigentümerin der TGW

Logistics, freut sich, die Ernennung von Dr. Henry Puhl zum neuen Chief

Executive Officer bekannt zu geben. Puhl wird ab Februar 2024 die Position als

CEO übernehmen und tritt die Nachfolge von Harald Schröpf an. Schröpf führte TGW

Logistics in den letzten sechs Jahren als CEO und war maßgeblich am Wachstum und

Erfolg des Unternehmens beteiligt.