Mladá Boleslav (ots) - > Operatives Ergebnis steigt im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um +47,2 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro



> Umsatzrendite liegt bei 6,4 Prozent (2022: 5,6 %)



> Tschechischer Automobilhersteller liefert weltweit 642.200 Fahrzeuge an Kunden

aus (+17,9 %)





> Batterieelektrische Enyaq-Modellfamilie legt weiter zu (+47,6 %)> Markteintritt in Vietnam markiert Meilenstein derInternationalisierungsstrategieSkoda Auto verzeichnet in den ersten drei Quartalen des Jahres kontinuierlichesWachstum und erzielt positive Ergebnisse bei sämtlichen zentralenFinanzkennzahlen. Das Operative Ergebnis des Automobilherstellers beläuft sichauf 1,26 Milliarden Euro - das entspricht einer Steigerung von 47,2 Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum - und die Umsatzrendite steigt auf 6,4 Prozent(2022: 5,6 %). Zu diesem Ergebnis trägt die batterieelektrischeEnyaq-Modellfamilie maßgeblich bei. Weltweit hat Skoda in den ersten neunMonaten des Jahres 642.200 Fahrzeuge ausgeliefert. Gleichzeitig treibt derAutomobilhersteller die Umsetzung seiner Internationalisierungsstrategiekonsequent weiter voran: Das Unternehmen verantwortet die strategische Leitungder Volkswagen Markengruppe Core in den ASEAN-Staaten und hat im September mitdem Markteintritt in Vietnam einen ersten wichtigen Schritt gemacht - das Landermöglicht den Zugang zur gesamten Region.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto, sagt: "Die solideEntwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist das Ergebnis derengagierten und konsequenten Arbeit unseres gesamten Teams bei Skoda,einschließlich unserer Händler. Sie sind es, die unserer Marke den Kundengegenüber ein Gesicht geben. Dank dieser Leistung und unserem robustenGeschäftsmodell ist Skoda Auto weiter auf Erfolgskurs. Die Entwicklung unseresOperativen Ergebnisses, das um mehr als 47 Prozent zugelegt hat, spricht fürsich. Allerdings haben insbesondere die vergangenen drei Jahre gezeigt, dasssich die Märkte zunehmend dynamisch entwickeln. Deshalb bleiben wir, bei allerZuversicht, wachsam und arbeiten weiter konsequent daran, unser Unternehmeninternational optimal aufzustellen."Holger Peters, Skoda Auto Vorstand für Finanzen und IT und Legal Affairs ,ergänzt: "In den ersten drei Quartalen dieses Jahres ist es uns gelungen, unsereLieferketten zu stabilisieren. Im Vergleich zum Vorjahr ist unsere Umsatzrenditeum 0,8 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent gestiegen. Dieser Wert berücksichtigt dieEffekte aus der Einstellung unseres Russlandgeschäfts.(1) Mit Investitionen von