NX Ireland erlangt GDP-Zertifizierung für firmeneigenes Lagerhaus

TOKIO, Japan, 27. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Ireland) Ltd. (nachstehend „NX Ireland" genannt), eine Konzerngesellschaft der Nippon Express Holdings, Inc., hat von der Irish Exporters Association (IEA) die ab dem 21. September gültige Zertifizierung für gute Vertriebspraktiken (GDP – Good Distribution Practice) für die Zwischenlagerung pharmazeutischer Produkte in ihrem Lager in der Nähe des internationalen Flughafens Dublin sowie für deren Luft- und Seetransport erhalten.

Photo1: Außenansicht des Lagers https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202310251667/_prw_PI2fl_97X311Fi.jpg

Photo2: Innenaufnahme eines Lagerraums https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202310251667/_prw_PI3fl_T0i5f1z4.jpg

Als einer der weltweit führenden Hersteller und Exporteure pharmazeutischer Produkte sowie Heimat des National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) hat Irland eine breite Palette von Unternehmen angezogen, die auf dem Gebiet der Biowissenschaft (Life Science) tätig sind. Alle der zehn führenden Pharmaunternehmen der Welt haben Betriebe in Irland eingerichtet, und das Land wird voraussichtlich weiterhin ein Wachstum der im pharmazeutischen Bereich tätigen Unternehmen erleben.

Das NX Ireland Contract Logistics Center, welches unlängst eine GDP-Zertifizierung erhielt, befindet sich etwa 3 km vom internationalen Flughafen Dublin und 12 km vom Hafen Dublin entfernt, was es zu einem idealen Standort sowohl für den Luft- als auch für den Seetransport macht. Die Einrichtung ist mit einer Anlage (2,509 m2) ausgestattet, deren Temperatur gesteuert wird und die zwei Temperaturbereiche bietet – Kühllagerung bei 2 °C bis 8 °C und Lagerung bei konstanten Temperaturen von 15 °C bis 25 °C – und stellt eine sichere und hochwertige pharmazeutische Logistikplattform dar, indem die internationalen Transportdienste der NX-Gruppe bei gesteuerter Temperatur mit den Möglichkeiten zur Zwischenlagerung in einem GDP-zertifizierten Lager kombiniert werden.

Die NX-Gruppe wird ihre Leistungen im Bereich der Pharmaindustrie, die im aktuellen Geschäftsplan der Gruppe als vorrangige Branche positioniert ist, weiter verstärken und ihre Dienstleistungen weltweit erweitern und weiterentwickeln, um zunehmend anspruchsvollere und vielfältigere pharmazeutische Logistikbedürfnisse zu erfüllen.

Name und Anschrift der Einrichtung

– Name: Contract Logistics Center, Nippon Express (Ireland) Ltd.

– Anschrift: Unit 23, Cedar Drive, Dublin AirPort Logistics Park, K67 R2H7, Co. Dublin, Republik Irland

