UBS stuft DANONE auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 45,00 auf 47,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Von nun an könne sich der französische Lebensmittelkonzern mit Blick auf das Erreichen der Markterwartungen nur noch wenig Fehler leisten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel steige mit Blick auf leicht korrigierte Schätzungen für die Investitionsausgaben./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 01:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 01:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 55,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 45,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m