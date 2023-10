UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Kapitalausstattung habe sich verbessert und die Ausschüttungen an die Aktionäre stiegen, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil wartet der Experte immer noch auf Aussagen des Finanzhauses, um die angepeilten Kosteneinsparungen besser einschätzen zu können./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 12:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 12:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 10,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mate Nemes

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 17,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m