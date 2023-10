MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Materialfehler an den Antrieben vieler Airbus-Jets hat den Münchner Triebwerksbauer MTU tief in die roten Zahlen gerissen. Für die aufwendige Inspektion der sogenannten Getriebefan-Triebwerke seines US-Partners Pratt & Whitney stellte MTU im dritten Quartal rund eine Milliarde Euro zurück. Damit zeichnet sich auch für das Gesamtjahr ein Verlust ab. Die Arbeiten an den Triebwerken werden die Hersteller noch lange beschäftigen. So müssen in den kommenden drei Jahren weltweit hunderte Airbus-Jets aus der A320neo-Familie am Boden bleiben.

"Wir wollen die Auswirkungen auf unsere Airline-Kunden so weit wie möglich begrenzen", sagte MTU-Chef Lars Wagner in einer Telefonkonferenz zu dernQuartalszahlen am Freitag in München. Wagner will so viele Triebwerke wie möglich in die MTU-Werkstätten holen und mit einem Ausbau der Kapazität die Wartezeiten verringern. Grund des Rückrufs ist ein Materialfehler: Pratt & Whitney hat bei der Herstellung der Turbinenscheiben ein problematisches Metallpulver verwendet.