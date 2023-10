Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix AI zeigt sich begeistert: „Unsere Kampagne in Übersee hat uns eine einzigartige Plattform geboten, um unser unerschütterliches Engagement für Innovation, die Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften und das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen zu bekräftigen, wozu auch viele vertrauliche Gespräche und Vereinbarungen gehören. Wenn sich die Situation weiterentwickelt, werden wir dies entsprechend bekannt geben.“

Als Reaktion auf die Kundenanforderungen für kommerzielle Aufträge strebt Predictmedix AI aktiv die Zertifizierungen des Bureau of Indian Standards (BIS) und der Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) an, um die Qualität und Konformität seiner Lösungen für das Gesundheitswesen zu gewährleisten.

In Zeiten des Fachkräftemangels von großer Bedeutung ist auch, dass Predictmedix AI Schlüsselpersonen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, die das Team strategisch verstärken, um die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen, engagieren konnte.

Darüber hinaus wurde das Engagement im Gesundheitssektor noch einmal ausgeweitet und Predictmedix bekräftigte seine Konzentration auf die Transformation der Patientenpflege und Diagnose durch modernste Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Allerdings ging das Predictmedix-Team auch Möglichkeiten nach, das Geschäft über den Gesundheitsbereich hinaus auszuweiten und die KI-Expertise des Unternehmens auch in anderen Sektoren zum Einsatz zu bringen.

Unter anderem habe man zahlreiche strategische Partnerschaften angestoßen, welche die Geschäftsentwicklung in verschiedensten vertikalen Sektoren voranbringen sollen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk aber weiterhin auf dem Gesundheitswesen. Nach Ansicht von Predictmedix werden diese Kooperationen die Art, in der die künstliche Intelligenz diese (und andere) Branche beeinflusst, neu definieren.

Kooperationen an allen Fronten

Und offensichtlich war die Geschäftsreise von Erfolg gekrönt, denn Predictmedix AI spricht jetzt davon, dass man „signifikante Meilensteine“ in der Unternehmensentwicklung erreicht hat!

Vor etwas mehr als einem Monat war das Team von Predictmedix AI Inc. ( CSE PMED / FRAU 3QP ) nach Indien aufgebrochen, um das Geschäft in diesem riesigen Markt insbesondere durch strategische Partnerschaften voranzubringen. Denn bei Predictmedix AI ist man der Ansicht, dass in Indien eine einmalige Chance für die Gesellschaft besteht, einen bedeutenden Beitrag bei der Revolutionierung des Gesundheitsweisen und anderer Branchen durch künstliche Intelligenz zu leisten.

