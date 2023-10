Stürzen diese Tech-Giganten ab? Chancenreicher Bärenmarkt

Befinden sich zahlreiche Technologie- und andere Wachstums-Titel bereits in einem Bärenmarkt? Laut Einschätzung der Aktienexperten von CNBC ist das der Fall. Grund hierfür seien die "längerfristig höheren" Zinssätze, die den technologielastigen Nasdaq Composite zusehends unter Druck setzen würden. Zudem haben zuletzt etliche Unternehmen bei den Quartalszahlen enttäuscht. Am Mittwoch hatte das Barometer in der Spitze bereits über zwei Prozent verloren – das größte Minus seit Februar. Damit hat der Nasdaq gegenüber seinem Höchststand vom 19. Juli dieses Jahres mehr als zehn Prozent eingebüßt und ist damit laut den CNBC-Experten "offiziell in den Korrekturbereich eingetreten".

Daran hatte auch Alphabet – der Mutterkonzern von Google – zuletzt einen größeren Anteil: Anleger straften die Aktie ab, nachdem die neusten Quartalszahlen und die Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben.