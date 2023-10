FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zuversicht von MTU für eine Behebung der Probleme mit einem bestimmten Triebwerkstyp und die Quartalszahlen des Konzerns haben den Papieren des Triebwerkherstellers am Freitag Auftrieb gegeben. Am Nachmittag legte der Kurs um 0,7 Prozent auf 181,20 Euro zu, damit allerdings nicht mehr ganz so stark wie noch gegen Mittag.

Die Papiere testen die für den mittelfristigen Trend relevante 50-Tage-Linie, die bei 181,18 Euro verläuft. Der Dax , in dem die Anteile notiert sind, verbuchte zuletzt ein Plus von 0,1 Prozent.