UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Quartalszahlen und gesenkten Erwartungen für die beiden kommenden Jahre auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wegen einer überraschend hohen Steuerrate und gestiegenen ??Investitionen in Forschung und Entwicklung rechne der französische Pharmakonzern nun mit einem Rückgang des Gewinns je Aktie im niedrigen einstelligen Bereich im Jahr 2024, schrieb Analyst Colin White in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt sei bislang ein Gewinnanstieg erwartet worden./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 06:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -17,98 % und einem Kurs von 83,07EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Colin White

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m