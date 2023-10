Abcourt beantragt Handelsbeschränkung für das Management

Rouyn-Noranda, Kanada, 27. Oktober 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) gibt bekannt, dass das Unternehmen bei der Autorité des marchés financiers (Québec) (die „AMF“), der für das Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde, einen Antrag auf Erteilung einer Handelsbeschränkung für das Management (Management Cease Trade Order/die „MCTO“) gestellt hat und erwartet, dass ihm die MCTO am 31. Oktober 2023 gemäß Policy Statement 12-203 Respecting Management Cease Trade Orders („PS 12-203“) erteilt wird. Gemäß der MCTO ist es dem Chief Executive Officer (CEO), dem Chief Financial Officer (CFO) und den Direktoren des Unternehmens untersagt, mit Wertpapieren des Unternehmens zu handeln, bis das Unternehmen seinen geprüften konsolidierten Jahresabschluss, seinen dazugehörigen Lagebericht (Management‘s Discussion and Analysis) sowie die CEO- und CFO-Zertifikate für das am 30. Juni 2023 endende Jahr (die „erforderlichen Unterlagen“) einreicht, die am 30. Oktober 2023 fällig wären.