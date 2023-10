Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Berater

Dieser Erwerb ist ein bahnbrechender Schritt für WOA, zumal es nun über ein operatives Geschäft in Europa verfügt, dessen Schwerpunkt auf der B2B-Nachfrage nach Proteinen auf pflanzlicher Basis auf einem umfassenden Markt liegt. Der Sektor der Proteine auf pflanzlicher Basis in Europa ist ein 2-Milliarden-EUR-Markt mit starken jährlichen Wachstumsraten. Etwa 10 % des deutschen Verbrauchermarktes entfallen alleine auf Produkte auf pflanzlicher Basis.

Die DGWA wird WOA bei der Kontaktaufnahme mit Kleinanlegern sowie institutionellen und Family Office-Investoren in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit fast 100 Millionen Einwohnern sowie im restlichen Europa und im Vereinigten Königreich unterstützen.

Mit dieser Beauftragung soll der Wert der bereits bestehenden Zweitnotierung der Aktien des Unternehmens an der Börse Frankfurt und Tradegate (WKN: A2JSA7) maximiert werden.

Wide Open Agriculture Limited (ASX: WOA) (FWB: 2WO) („WOA“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die DGWA, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, mit Sitz in Frankfurt als Investor-Relations- und Unternehmensberater des Unternehmens in Europa beauftragt wurde.

- Unterstützung der bereits bestehenden Notierung an der Börse Frankfurt und auf Plattformen von Trade Republic in Deutschland

- Ergänzung zur jüngsten Übernahme von Prolupin in Deutschland sowie der europäischen Geschäftsstrategie des Unternehmens

- Steigerung des Unternehmensprofils in Europa und der Marktliquidität

- Dies unterstützt die Strategie von WOA, seine Investorenbasis in Übersee zu erweitern, um mit europäischen Investoren und Interessensvertretern in Kontakt zu treten

- Wide Open Agriculture freut sich, Ernennung der DGWA mit Sitz in Frankfurt als Investor-Relations- und Unternehmensberater in Europa bekannt zu geben

Schreibe Deinen Kommentar

Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

Kein Mitglied? Werden Sie Teil Deutschlands größter Finanz-Community.

Disclaimer