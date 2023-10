FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt mit einem abermals deutlichen Rücksetzer am Vortag ist am Freitagnachmittag Ruhe eingekehrt. Der deutsche Leitindex Dax trat mit 14 733 Zählern nahezu auf der Stelle. Am Vortag hatten der Kurseinbruch der Aktien von Siemens Energy und damit verbundene Verluste der Siemens-Aktie die Anleger verunsichert und insgesamt auf die Kurse gedrückt.

Ermutigende Signale sendeten am Vorabend zwar die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel in den USA. Beide Aktien dürften zum Handelsbeginn an der Wall Street zulegen, können hierzulande jedoch keine Kurserholung mehr entfachen. Auch den US-Leitindex Dow Jones Industrial dürften die guten Zahlen beider Branchengrößen zur Startglocke nicht antreiben.