Tesla erhält Großauftrag von Ölriese BP – Milliardenpotenzial

Die Ladegeräteeinheit BP Pulse des Ölkonzerns BP bestellt ultraschnelle E-Auto-Ladestationen von Tesla im Wert von 100 Millionen US-Dollar für die Einführung in den USA. Dies ist der erste Einsatz von Tesla-Ladegeräten in einem unabhängigen Netz, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Kauf ist Teil der Pläne von BP Pulse, bis 2030 bis zu eine Milliarde US-Dollar in Ladestationen in den USA zu investieren, und bietet dem E-Auto-Marktführer Tesla eine neue Einnahmequelle. "Der Verkauf unserer Schnellladehardware ist ein neuer Schritt für uns, den wir ausbauen wollen", sagte Rebecca Tinucci, Senior Director für Ladeinfrastruktur bei Tesla, in einer Erklärung.