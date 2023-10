WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte sind im September erneut gestiegen. Im Monatsvergleich legten die Konsumausgaben um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Die Einkommen der Haushalte erhöhten sich um 0,3 Prozent. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,4 Prozent prognostiziert. Bereits in den Monaten zuvor waren Ausgaben und Einkommen jeweils gestiegen.

Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich wie schon im Vormonat um 3,4 Prozent. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel verringerte sich hingegen auf 3,7 Prozent, nach 3,8 Prozent im Monat zuvor.

Die Fed hat sich seit März 2022 mit teils kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung gestemmt. Auf ihrer jüngsten Sitzung ließ sie jedoch die Leitzinsen unverändert. Auch in der kommenden Woche dürfte die Notenbank die Leitzinsen laut Ökonomen nicht verändern./jsl/jkr/mis