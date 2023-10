DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STMicro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern habe über ein gutes drittes Quartal berichtet, aber ein schwächeres Schlussquartal in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund von Zahlen der Konkurrenz wie etwa Texas Instruments sei das aber kaum eine Überraschung./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:23 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 37,75EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m