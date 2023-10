Gelingt es demnach auf Wochenschlusskursbasis mindestens über ein Niveau von 10,55 Euro zu springen, dürfte ein Kaufsignal mit Zielen bei 10,70 und darüber 11,18 Euro aktiviert werden können. Um 11,61 Euro und damit dem maximalen Ziel nach Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend sollten wieder längere Gewinnmitnahmen zwingend eingeplant werden. Auf der Unterseite würde ein Bruch von 9,40 Euro größeres Ungemach für die Aktie der Deutschen Bank bedeuten, Investoren müssten sich in diesem Fall auf Abgaben auf 8,90 Euro zwingend einstellen.

Fazit:

Ein vielversprechendes Long-Setup durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MB8VEY ergibt sich bei der Aktie der Deutschen Bank erst oberhalb von 10,55 Euro, Kursgewinne an 11,18 Euro würden in diesem Fall auf Sicht der nächsten Wochen realisierbar. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 65 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,86 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 10,30 Euro nicht überschreiten, da nach Ausbruch aus derartigen Formationen stets ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zu erwarten ist. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,98 Euro ergeben.