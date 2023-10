Die negative Nachrichtenlage zu Boeing hat der Aktie zuletzt erhebliche Verluste beschert, gelingt es dennoch um 173,85 US-Dollar einen Turnaround hinzubekommen, könnten erste Ziele am EMA 50 (Woche) bei 193,41 US-Dollar und darüber im Bereich von 198,56 US-Dollar für die Boeing-Aktie ausgerufen werden. Dies wäre allerdings auch nur eine technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste. Sollte dagegen der Support von 173,85 US-Dollar nachhaltig aufgegeben werden, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 159,16 US-Dollar und darunter sogar 141,58 US-Dollar zwingend einstellen.

Fazit:

Um an einer potenziellen Erholungsbewegung partizipieren zu können, sollten Investoren erst einen Anstieg der Boeing-Aktie über 185,35 US-Dollar abwarten, im Zuge dessen könnten Kursgewinne an 193,41 und darüber sogar 198,56 US-Dollar erfolgen. Als Investmentvehikel könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG9ZDY fungieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf insgesamt 130 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,97 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 180,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, woraus sich ein passender Stopp von 1,22 Euro ergeben würde. Ein solcher Ansatz ist sehr spekulativ und sollte nur von erfahrenen Händlern in Erwägung gezogen werden.