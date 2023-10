Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Der Weltspartag schafft jedes Jahr Aufmerksamkeit für dasThema Geldanlage - dieses Jahr am 30. Oktober. Nach wie vor gibt es im Spar- undAnlageverhalten einige deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wieeine repräsentative Befragung von 2.000 Frauen und Männern in Deutschland imAuftrag von J.P. Morgan Asset Management ergab. Das Ergebnis zeigt, dass vorallem aktuelle Entwicklungen, etwa bei der Inflation sowie die massivenZinserhöhungen der letzten Monate, starke Auswirkungen auf das Anlageverhaltenvon Frauen haben. Demnach spart jede zweite Frau (49 Prozent) aufgrund der hohenInflation weniger oder gar nichts mehr - im Vergleich sind es 42 Prozent derMänner. 36 Prozent der Frauen nutzen in Folge der Zinserhöhungen wieder stärkerTagesgeld und Sparbuch anstatt Investmentfonds, ETFs oder Aktien - bei denMännern sind es 28 Prozent. Insgesamt setzt derzeit fast jede zweite Frau aufdas Sparbuch, bei Männern ist es mit 36 Prozent nur rund jeder Dritte. Dabei istmit der Entwicklung ihrer Sparprodukte nur rund jede vierte Frau zufrieden (26Prozent)."Inflation und Zinserhöhungen haben die Rahmenbedingungen für die Geldanlageverändert. Doch sind die Handlungsableitungen bei Männern und Frauenunterschiedlich. Während sich viele Frauen zum Handeln gezwungen sehen, indemsie etwa von Aktien und Fonds auf Sparbuch und Tagesgeld umschichten, bleibenMänner ihrer Anlagestrategie eher treu", stellt Beatrix Vogel , LeiterinMarketing & PR bei J.P. Morgan Asset Management in Deutschland, fest. GeradeFrauen sollten daher darauf achten, ihre Investments in Fonds, ETFs und Aktienauch längerfristig zu halten und nicht zu einseitig auf Tagesgeldkonto undSparbuch zu setzen.Sparziele: Rücklage für Notfälle dominiert bei Frauen und MännernIm Hinblick auf die Sparziele wollen sowohl Frauen als auch Männer derzeitlieber "auf Nummer sicher" gehen: 52 Prozent der Frauen sparen, um Rücklagen fürNotfälle zu bilden, bei den Männern sind es 42 Prozent. Dennoch wollen vieleFrauen auch weiterhin flexibel bleiben: 40 Prozent geben an, dass sie sparen, umsich spontan Wünsche erfüllen zu können - bei Männern sind dies mit nur 24Prozent deutlich weniger. Und immerhin jede dritte Frau - ebenso wie jederdritte Mann - spart, um den Ruhestand abzusichern.Ängste und Sorgen können das Sparverhalten jedoch stark beeinflussen. Sowohl beiFrauen als auch bei Männern ist die Sorge, dass das Sparguthaben durch dieInflation schleichend entwertet wird, besonders ausgeprägt (Frauen: 49 Prozent;