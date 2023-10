BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hannover Rück vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die großen Rückversicherer Munich Re, Swiss Re, Hannover Re und Scor dürften in diesem Jahr den seltenen Fall erleben, dass sie ihre Budgets für Katastrophenfälle einhalten, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den vergangenen sieben Jahren sei dies nur zweimal vorgekommen./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 22:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 207,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m