Die Bezahlkarte für Asylbewerber von PayCenter mit ChatGPT Support (FOTO)

Städte und Gemeinden, die eine hohe Anzahl an Geflüchteten betreuen, stehen vorder Herausforderung, dass die Ausgabe von Geldern die logistischen undpersonellen Kapazitäten vor Ort erschöpft. Neben buchhalterischenHerausforderungen durch den hohen manuellen Verwaltungsaufwand bilden sich oftlange Warteschlangen vor den Ausgabestellen, da die Bargeldausgabe an dieAsylbewerber viel Zeit in Anspruch nimmt.Die Bezahlkarte zur Ausgabe von bargeldlosen Sachleistungen fürLeistungsempfängerDie PayCenter GmbH verfügt als eines der führenden deutschen E-Geld-Instituteüber mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich von Mastercards auf Guthabenbasisund ist bereits als Anbieter von Sachbezugskarten zur Mitarbeitermotivation alsGehaltsextra etabliert. Diese Expertise ermöglicht einen schnellen Markteintrittim Bereich der Bezahlkarten für Geflüchtete.Die Bezahlkarte der PayCenter ist eine Mastercard auf Guthabenbasis zur Ausgabeder Bezüge als Sachleistung anstelle von Bargeld. Die Karte kann nur im Guthabengeführt werden, womit eine Verschuldung ausgeschlossen ist. Alle Überweisungenzu Lasten des Kartenguthabens sind ausgeschlossen. Die Bezahlkarte ist alsphysische Plastikkarte im individuellen Wunschdesign sowie als virtuelle Karteverfügbar, die via App verwaltet werden kann.Die Karten werden direkt bei Ausgabe aktiviert, sodass Leistungsempfängerunverzüglich Einkäufe tätigen können. Die Bezahlung mit der Karte ist bei allendefinierten Mastercard Akzeptanzstellen möglich, sowohl online als auch beilokalen Händlern.Vorteile und Einstellungsmöglichkeiten der KartenDie PayCenter Bezahlkarte bietet den Städten maximale Flexibilität. DieAusgabestellen können Einsatzgebiete und Zahlungsmöglichkeiten der Karten überein Verwaltungs-Frontend selbst nach ihren Bedürfnissen definieren. DieBezahlkarte kann von den Asylbewerbern über ein Webfrontend oder eine App