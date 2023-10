Laut Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank kehrte am Vorabend nach Börsenschluss dank Amazon wieder eine gewisse Entspannung im US-Technologiesektor ein. Der zu den "Magnificent 7" zählende Online-Handelsgigant habe die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertroffen und ermutigende Aussagen über die Aussichten des wichtigen Cloud-Computing-Geschäfts abgegeben, sagte Reid.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq hat am Freitag einen Erholungskurs eingeschlagen. Erfreuliche Quartalsberichte, vor allem vom Online-Handelskonzern Amazon , aber auch vom Chip-Riesen Intel sorgten für positive Stimmung. Unter den Standardwerten enttäuschte nicht zuletzt der Ölkonzern Chevron .

Aktien New York

